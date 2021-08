Guardiola quiere entrenar en un Mundial: "Una selección es el siguiente paso"

"Una selección, sí. Si se da la posibilidad, una selección es el siguiente paso. Debo tomarme un descanso después de siete años (en el Manchester City) . Tengo que pararme para ver qué hemos hecho, aprender de otros entrenadores y tal vez tomar ese camino. Me gustaría comandar un equipo en una Eurocopa, una Copa América o un Mundial", aseguró.

Admirador asumido de la selección brasileña, el catalán afirmó que no ha pensado en un equipo en concreto , pese a que volvió a elogiar la Canarinha, comandada por el técnico Adenor Leonardo Bacchi "Tite", a la que calificó como "fantástica" y "favorita".

Precisamente por esta condición y pese a que versiones de prensa lo han presentado en algunas ocasiones como una posible opción de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Guardiola cree que el combinado verde y amarillo no será dirigido por un entrenador extranjero tan pronto .

"No hay nada mejor que aprender con los demás. Nosotros hemos aprendido con Brasil y Brasil puede aprender con todo el mundo", sostuvo. Preguntado sobre sus mayores desafíos como entrenador, Guardiola apuntó el "ego" de los jugadores, la gestión de los futbolistas y la decisión de elegir quienes conformarán el equipo titular, lo que puede "desmotivar" a los jugadores que no estén en el once inicial.