Pelé, hospitalizo desde hace 6 días en Brasil

Pelé lleva seis días hospitalizado. El que fuera jugador de fútbol se personó en el hospital para hacerse unas pruebas rutinarias hace seis días y desde entonces no ha salido. Tenía que pasar unos exámenes médicos que venía aplazando por el tema de la pandemia y poco se conoce acerca de su estado de salud y el motivo de su estancia.

"Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia", decía en su perfil de Instagram.