Un mensaje llenos de incógnitas. "Felicidades Leo Messi por ganar otro Balón de Oro", ha escrito Evra. Lo que le sigue ya es menos claro: "También la gente que no me entiendo cuando hablo que me chupa la djudju", prosigue el escrito. En un comentario de la publicación, Patrice dice lo siguiente: "Cuando hablo es porque Cristiano es mi hermano y cuando os digo el futuro todos dicen que es un robo".