Neymar sigue tanteando su vuelta al Barcelona: el club azulgrana contempla dos opciones para ficharlo

Neymar sigue sin renovar y su futuro sigue en el aire. Aunque en las últimas semanas parecía hecha su prolongación de contrato con el PSG, lo cierto es que el futbolista brasileño aún no se ha decidido. Y desde París apuntan a que el ex del Barcelona sigue tanteando una posible vuelta a la ciudad condal. Neymar quiere jugar junto a Leo Messi la próxima temporada.

Desde que salió de Barcelona por 222 millones de euros, no ha pasado día en el que Neymar no se haya planteado volver al conjunto azulgrana. Con las actuales condiciones económicas que atraviesa el Barça, un regreso parece muy difícil, pero no imposible. Según apuntan desde Francia, el futbolista brasileño anda filtrando a la prensa su deseo de volver a vestir de blaugrana con el objetivo de tantear las posibilidades que hay de que esto se haga realidad.

Neymar tiene contrato hasta junio de 2022

Según el periódico catalán, el FC Barcelona contempla dos únicas opciones para fichar a Neymar. La primera, que el PSG quiera aceptar un trueque del brasileño por Griezmann o Dembelé, y viendo las últimas actuaciones del francés, en Can Barça se resisten a dejarlo marchar. La segunda, traerlo gratis el año que viene, cuando el ex del Santos acaba contrato, pero para ello, el brasileño se tendría que comprometer a no renovar este año, algo que se antoja muy complicado. Sea como fuere, el objetivo número uno de Joan Laporta no es otro que Erling Haaland.