Neymar estalla contra la prensa por sus críticas: “No sé qué más hacer para que me respeten”

Neymar estalló tras el partido ante Perú . El brasileño está cansado del trato que le da prensa de su país y tras el triunfo en el encuentro de clasificación para el Mundial de Catar no se mordió la lengua. El delantero pidió más respeto y dijo que ya no le gusta ni dar entrevistas . Neymar ha sido muy criticado estos días en Brasil porque se le acusó de estar pasado de kilos.

"No sé que más hacer para que me respeten, esto se ha convertido en algo normal y viene desde hace mucho tiempo. Son periodistas, comentaristas y muchos otros. Ya ni me gusta dar entrevistas, pero creo que ya ha llegado un momento importante para que aparezca porque estoy sufriendo todo tipo de faltas de respeto", aseguró el jugador, que recibió nuevas críticas por una falta innecesaria al final del partido que le costó una amarilla y le impedirá jugar en el partido con Venezuela del 7 de octubre por las eliminatorias.