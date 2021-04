Neymar, más cerca de cerrar la renovación con el PSG, mientras Mbappé tensa la cuerda

Algo muy distinto es lo que ocurre con Mbappé . Hasta el momento todas ofertas que ha recibido del club han sido rechazadas. El francés no está convencido de quedarse y todo el ruido externo no ayuda nada como ya ha dicho en más de una ocasión. Está constantemente cuestionado y esto le puede a que tome una decisión que esté lejos de Francia.

El Madrid pendiente de todos los movimientos del PSG

A todo esto, desde las oficinas del Santiago Bernabéu siguen muy de cerca todo lo que pase en París. La buena relación que tienen Florentino Pérez y Al-Khelaifi hacen que el contacto sea directo, aunque por parte del Madrid no van a interferir hasta que el jugador no haya tomado una decisión. Los dos pactaron que los blancos no le harían ninguna oferta hasta que el delantero no tuviera claro qué iba a hacer.