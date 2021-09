El monumental cabreo de Mbappé con Neymar: "No me la pasa"

Todo parece luz y color en el PSG con el gran equipo que han formado y sobre todo en su delantera, pero no todo es de maravilloso y al comienzo de esta temporada están saliendo cierta rencillas a la luz. La primera fue el cabreo de Messi con Pochettino y ahora se abre una brecha entre Mbappé y Neymar.

Se quejó a Gueye de que Neymar no se la pasaba en la jugadas en la que Draxler marcó. Él reclamó que en una jugada anterior cuando estaba en el campo no hizo lo mismo con Kylian. "Ese 'clochard' nunca me la pasa". 'Clochard' viene a traducirse literalmente 'vagabundo' o 'sin techo' y que en un lenguaje coloquial se interpreta como 'matao', 'pendejo', 'mierda', 'payaso' o incluso 'apestoso'.