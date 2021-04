Después de todas las reuniones que han tenido el padre de Haaland y Mino Raiola por la salida del noruego, ahora el Dortmund se planta y no quiere venderlo. Esto es lo que ha confirmado el representante de delantero en una entrevista a SPORT1.

"Puedo confirmar que estuve en Dortmund para conversar. Michael Zorc nos dejó claro que el Borussia Dortmund no quiere vender a Haaland este verano. Respeto esa opinión, pero eso no significa automáticamente que yo también esté de acuerdo en eso. El Borussia fue muy claro en sus puntos de vista. Estamos de acuerdo con eso", dijo Raiola en SPORT1 .

A pesar de este desacuerdo ha desmentido que haya tensiones entre ambas partes. "No hay guerra entre nosotros y el Dortmund, absolutamente no". El agente de Haaland fue contunde y afirmó: "La relación con Zorc, Watzke y Kehl sigue siendo buena". Lo cierto es que el jugador y el club quieren cosas distintas y los roces no tardarán en aparecer.