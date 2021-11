“Me encuentro totalmente adaptado una vez que ya pudimos entrar en nuestra nueva casa y que los nenes empezaron el colegio y su rutina diaria. También nos tocó pasar por muchos viajes a Argentina con los partidos de eliminatoria que impidió que aquí tuviéramos continuidad a nivel de partidos. Pero a la vida me acomodé bien”, dijo Messi sobre sus primeros meses en París.

Y no tiene duda de lo importante que puede ser Sergio Ramos en el PSG. “Tenía excompañeros que habían estado con él en la selección española así que ya le conocía. Y ahora cuando hemos tenido más trato aquí en París he visto que es una gran persona ”, afirmó Messi sobre el defensa español.

Pero lo que muchos culés estaban esperando era la opinión de Leo Messi sobre Xavi Hernández. “El Barcelona atraviesa una etapa de reconstrucción con un equipo en el que hay muchos jugadores jóvenes. Hoy por hoy creo que hay mejores equipos que el Barcelona, pero, aunque ahora den esa impresión, eso no quiere decir que más tarde no puedan llegar a pelear porque hay que tener en cuenta la llegada de Xavi, las ilusiones renovadas y el poder recuperar a algunos jugadores que ahora no tienen. Pueden seguir creciendo y peleando”, dijo el argentino.