Messi, presentado en el PSG: "Mi salida del Barcelona fue dura pero ahora mi felicidad es enorme"

Messi no tardó ni 24 horas en pasar reconocimiento médico, firmar su nuevo contrato, darse un baño de masas con la afición y responder a todas las preguntas en su presentación como nuevo jugador del PSG . Barcelona ya es su pasado y París es su presente y su futuro, y ahora su objetivo es volver a levantar la Champions junto a Neymar y Mbappé en el PSG. Messi fue presentado en una rueda de prensa multitudinaria en el Parque de los Príncipes. Messi ya habla como jugador del PSG .

Con cara de tímido, pero con una sonrisa y un pinganillo para traducir del francés. Así apareció Messi para decir ante el mundo sus primeras palabras como jugador del PSG tras el discurso inicial de Nasser Al Khelaifi: “Estoy muy feliz. Mi salida del Barcelona fue fura pero ahora mi felicidad es enorme . Con mucha ilusión. Quiero que pase todo esto, aunque lo estoy disfrutando muchísimo. Quiero empezar ya a entrenar, no aguanto más las ganas de encontrarme con mis compañeros y mi entrenador”.

“Todo lo que me pasó estas semanas fue duro y emocionante, sin dejar atrás todo lo que me tocó vivir. Ilusionado por esta nueva etapa, a mí en lo deportivo, a mi familia. Toda la esta semana me tocó pasar por todos esos sentimientos y los tuve que asimilar como pude”, señaló sobre las últimas horas de locura tras su salida de Barcelona y su llegada a París.