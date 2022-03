Leo Messi deja ver su malestar en el vestuario del PSG por la crítica de la prensa en Francia

Leo Messi se ve el año que viene en el PSG, aunque no está contento con el trato que tiene por parte de la prensa, según publica ‘Le Parisien’. El delantero está cogiendo la forma, y su sociedad con Kylian Mbappé funciona cada vez mejor, pero el trato mediático no está gustando a su entorno, que no entiende las puntuaciones que se le dieron tras el encuentro de la ida de octavos de final de Champions ante el Real Madrid.