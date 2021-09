Messi fue sustituido ante el Lyon en un momento en el que no suele salir de los partidos. Pochettino decidió el cambio del argentino a falta de 15 minutos para el final y con todo por decidir por el 1-1 entre el PSG y el Lyon. Messi pasó a pocos metros de su técnico pero no chocaron la mano y el gesto del delantero confirmó que no le había gustado la sustitución.