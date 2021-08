Messi, Mbappé y Neymar, inseparables: el vestuario del PSG resalta la humildad del argentino en sus primeros días en París

A la prensa se le había pedido el certificado sanitario para poder acceder al recinto, pero los aficionados no tuvieron permitida la entrada. Había al principio una veintena de hinchas a la entrada de la instalación, gente joven en su mayoría, y también familias con niños. La ‘Messimanía’ se ha disparado en Francia.

Sergio Ramos, que se incorporó el pasado 8 de julio por dos temporadas, hasta junio de 2023, no entrenó este viernes con el resto porque sigue con molestias musculares en el sóleo del muslo izquierdo.

Mbappé tiene contrato hasta 2022 y todavía no ha renovado, aunque según el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ahora que tiene a su disposición un equipo competitivo "no hay excusa" para que no lo haga.