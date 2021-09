Messi rompe a llorar en plena entrevista al ofrecer la Copa América en Argentina: “He sufrido mucho”

Leo Messi no pudo más y soltó todo lo que llevaba dentro. El argentino ha tenido que aguantar mucha presión durante toda su carrera con Argentina y al ofrecer la Copa América a la afición en el Monumental rompió a llorar. El jugador del PSG s e emocionó al recordar el título y ver a sus padres y sus hermanos en la grada: “Hace mucho que soñaba con esto” .

“ Es un momento único por cómo se dio y después de tanto esperar. No había mejor manera de que sea y poder estar acá festejando es algo increíble”, señaló el capitán tras el triunfo por 3-0 que deja a la Albiceleste como escolta de Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas.

"No puedo más de tanta felicidad. Esto es lo que había soñado siempre y se me dio. Por mi familia que me está mirando y por todos los argentinos. La verdad que estoy muy emocionado. Mi mamá y mis hermanos están en la tribuna, que sufrieron mucho también. Estoy muy feliz”, enfatizó antes de romper en llanto en declaraciones televisivas tras el encuentro.