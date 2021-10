Messi, sobre su relación con Mbappé: "Es fácil llevarse bien y habla perfectamente español"

La relación con Mbappé, la Copa América que ganó con Argentina y la adaptación a París, su nueva ciudad después de dos décadas en Barcelona, coparon una buena parte de la entrevista. "Con un jugador como él (Mbappé), es fácil llevarse bien , además habla español perfecto, así que también hemos hablado bastante fuera del terreno de juego. Eso facilita. Hace poco que he llegado y todavía es prematuro sacar conclusiones, pero estoy seguro que irá bien", expuso.

El número "30" del PSG confesó que no le dio consejos a Mbappé , cuando estuvo cerca de fichar por el Real Madrid en verano : "Yo acababa de llegar y no lo conocía lo suficiente como para darle consejos. Un poco como todo el mundo, estaba esperando a ver qué pasaba. Se quedó y para mí es una gran felicidad", refirió.

Messi recordó que su salida del Barcelona era inesperada e indeseada en ese momento y agradeció al PSG porque fue "el equipo que mostró un verdadero interés" en ficharlo. "Hoy estoy muy feliz por estar aquí (...) Es una nueva experiencia de vida, un gran cambio e intento, poco a poco, adaptarme ", indicó el jugador, quien aseveró no "haberse equivocado" por haber venido a París.

"Recibí otras propuestas, pero debo admitir que llegamos a un acuerdo bastante rápido . No fue fácil porque todo se tenía que arreglar en poco tiempo, prácticamente de la noche a la mañana, cuando era una operación muy difícil de completar dadas las circunstancias", señaló el delantero argentino.

"Todavía estamos en el hotel y se empieza a hacer largo. Los chicos (tiene tres hijos) han comenzado la escuela y no es fácil hacer la ida y vuelta desde el hotel. Estamos deseando instalarnos en nuestra nueva casa y poder comenzar la nueva rutina ", apuntó.

Del Balón de Oro, que el argentino ganó más que nadie (6), aseguró que este año no se ve como favorito y recordó que esos premios individuales son fruto del trabajo colectivo. "Nunca me he centrando en ganarlos. Ha sido la consecuencia de victorias colectivas y del buen trabajo hecho. Si el equipo juega bien y tiene rendimiento, las individualidades brillan también", concluyó.