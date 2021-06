Mbappé abre la puerta al Real Madrid: “¿Es París el mejor sitio para mí? No lo sé”

Mbappé abre la puerta al Real Madrid después de una entrevista con France Football, en las que ha declarado que todavía no sabe si el Paris Saint-Germain es el mejor lugar para él. Por primera vez la gran estrella muestra dudas sobre su futuro y no tiene claro donde acabará jugando. Recientemente el presidente del PSG cerraba la puerta a su salida pero parece que el delantero francés no lo tiene del todo claro y afirma en la entrevista que el club respetará su decisión.