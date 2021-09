Kylian Mbappé rechazó todas las ofertas de renovación del PSG antes del mercado de fichajes y el equipo francés no quiso vender al Real Madrid. Todo quedó como estaba el pasado verano y el francés no salió para cumplir su último año de contrato en París. Mbappé quiere jugar en el Madrid, su idea es firme, y más aún como señala el diario AS, tras su polémica con Neymar.