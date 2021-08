Mbappé se reúne con Al Khelaifi y le deja claras sus intenciones: "Quiero ir al Madrid, no renuevo"

Kylian Mbappé ha dado el primer paso para intentar salir del PSG este verano. El francés, según ‘La Gazzetta dello Sport’, ya ha hablado con Al Khelaifi y le ha transmitido su deseo de jugar desde este verano en el Real Madrid: "Quiero ir al Madrid, no renuevo”. Pero aunque había una promesa de facilitarle una salida, el PSG no está por la labor de negociar un traspaso. El Madrid no lo da por perdido y esperará hasta el 31 de agosto.