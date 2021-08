El jeque catarí del París se ríe de la salida de Mbappé este verano: “Película de fantasía”

Kylian Mbappé no va a renovar su contrato con el PSG. El delantero jugará la próxima temporada en París si Al Khelaifi decide no traspasarlo tras el fichaje de Leo Messi, o saldrá libre para jugar en el equipo que quiera en verano. Las presiones del PSG no han hecho al delantero cambiar de opinión y ahora todo está en manos de los jeques de Catar: traspaso o libertad en 2022.