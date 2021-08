Mbappé se lo dejó claro a Neymar tras el Mundial: "No voy a pisar tu jardín..."

Mbappé ha concedido una entrevista a la revista 'Esquire'

Ha contado una anécdota con Neymar en donde asegura que no se meterá en su carrera

Asegura que la liga francesa "no es la mejor del mundo"

Kylian Mbappé ha monopolizado hasta el momento el mercado de fichajes no porque se haya hecho un movimiento en firme, si no por las continuas informaciones que le sitúan en el Real Madrid. De momento él se ha mantenido en silencio sobre este aspecto, pero sí que ha hablado de otros muchos en una entrevista que ha concedido a la revista 'Esquire' en donde habla de su carrera profesional hasta el momento y donde ha destacado un encuentro con Neymar tras el Mundial.

"No voy a pisar tu jardín. Seré candidato al Balón de Oro este año porque tú no lo serás, pero te prometo que no quiero ocupar tu lugar". Compañeros y amigos en el PSG que no se quieren meter en la carrera del otro.

Algo que gustará en Madrid será el que he considera su mejor encuentro hasta ahora y que precisamente el rival era la bestia negra de los madridistas. Mbappé ha señalado que el “mejor partido” de su carrera fue contra el Barça en el Camp Nou.

“Ayudé a mi equipo tanto en ataque como en defensa, y acerté en la creación y la finalización de mis jugadas, en el uno contra uno. Gané el 90% de mis duelos, si la estadística es correcta. En todo el partido, no tuve un momento en el que me sintiera apagado".

Su condición de estrella y su polivalencia

También hubo tiempo para que destacara sus mejores cualidades y asegura que no tener una posición fija en el campo es una de ellas. "Pocos cambian de posición como yo. Antes había un número nueve, o un número siete. He jugado en la delantera, en la izquierda y en la derecha. Con toda la humildad, no creo que todo el mundo sea capaz de cambiar de posición así cada año y mantener un gran rendimiento al más alto nivel. Eso no cayó del cielo".

A pesar de su corta edad, el jugador ya ha demostrado que es un astro con el balón y él mismo también se considera una estrella. “Si tu cara está en todas partes en la ciudad, en todas partes en el mundo, eso es seguro. Ser una estrella es un estatus, pero no me hace mejor persona que los demás".