Mbappé se marca su propia hoja de ruta: quiere ganar la Champions y luego escuchar a Real Madrid y PSG

Como contamos ayer en Deportes Cuatro , Mbappé no tomará ninguna decisión con respecto a su futuro hasta que no haya acabado la eliminatoria de octavos de Champions entre el Real Madrid y el París. Según apunta la prensa gala, el futbolista parisino está totalmente enfocado en ganar esta edición de la Liga de Campeones con su equipo.

Tanto Real Madrid como PSG saben del objetivo deportivo de Mbappé , por ello, no habrá ninguna presión , negociación o comentario acerca de su futuro hasta que no acabe la eliminatoria. Tanto retener al jugador como llevarlo al conjunto blanco es una auténtica partida de ajedrez en la que un mal movimiento puede provocar el efecto contrario.

Mbappé está, como no podía ser de otra forma, entre los candidatos a formar parte del once del año para FIFA y FIFPRO. Este '11 Mundial' de 2021 se dará a conocer en la gala de los premios 'The Best' de la FIFA el próximo 17 de enero de 2022. El fútbol español pierde peso respecto a otras ediciones con dos candidatos españoles, dentro de los seis de LaLiga Santander.