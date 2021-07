Mbappé sigue firme con su idea y ya le ha dicho a Pochettino que no va a renovar con el PSG

El futuro de Kylian Mbappé sigue en el aire. El francés a pesar de todas las ofertas que ha tenido desde el club y a todas ellas ha tenido una misma respuesta negativa. Tiene claro que quiere dejar el PSG para poner rumbo a la capital española y de ahí no se mueve.

Estos días ya he incorporado a las disciplinas del equipo parisino y a pesar de la sonrisa que mostró en las imágenes compartidas en las redes sociales del PSG su idea sigue siendo la misma. Según ha publicado el diario AS en ese primer día tuvo la oportunidad de verse a solas con su entrenador, Mauricio Pochettino y allí le dejó clara su postura: no va a renovar.