"No quería ser ingrato, quería mostrar gratitud con un club que me recibió con 18 años y me ha dado tanto estos cuatro", refiere. "Seguí jugando todo agosto, jugando bien, no me incomodaba (jugar), estoy en un gran equipo y un lugar donde he sido feliz estos cuatro años", agrega. Reconoce, no obstante, que se sintió "un poco decepcionado" porque su "ambición" era la de irse, aunque rápidamente pasó a "otra cosa". "En ningún momento de la temporada me comportaré mal pensando en que no me dejaron salir y que por ello me lo voy a tomar con calma. Quiero demasiado el fútbol y tengo mucho respeto por el PSG", afirma Mbappé.