Mbappé esquiva entre risas los rumores sobre su futuro: "No me gustaría ser Carlo Ancelotti"

"¿Qué entrenador te gustaría ser?", preguntaba la periodista. "No sé, no sé", esquivaba Mbappé con un primer regate. "Te voy a ayudar un poco, ¿qué tal Carlo Ancelotti?", insistía la periodista. "No, no, Ancelotti no", volvía a regatear el ex del Mónaco. Finalmente, el internacional galo acabó señalando que le gustaría ponerse en el papel de su padre como técnico.