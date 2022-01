Pochettino: "Queremos que Mbappé siga muchos años, pero hay dos partes"

Kylian Mbappé ya es libre para negociar. El PSG quería que antes de que hubiera llegado esta fecha la renovación ya estuviera firmada, pero esto no ha ocurrido y los peores presagios para los parisinos se empiezan a confirmar. Mauricio Pochettino se ha mostrado esperanzado con que se quede, pero ya no oculta su temor de que esto no ocurra