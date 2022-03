Mario Balotelli: “Estoy al nivel de Messi o Cristiano, pero dejé escapar mis oportunidades”

Mario Balotelli se compara con Cristiano Ronaldo y Leo Messi

El delantero está firmando una gran temporada en el Adana Demirispor de Turquía

“Mi mente me ha llevado a cometer errores”, dice el italiano

Mario Balotelli ha pasado por muchos equipos y siempre se ha dicho que su calidad no estaba acorde con su cabeza. El italiano reconoce que ha cometido muchos errores a lo largo de su carrera, pero también que no le tiene nada que envidiar a Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Siempre se confió en el resurgir de ‘Súper Mario’ y por eso pasó por equipos como AC Milan, Inter de Milán, Manchester City, Liverpool o Brescia. Esta temporada está haciendo una gran campaña en el Adana Demirispor de Turquía.

El delantero nunca se ha caracterizado por la modestia y en su última entrevista, en The Athletic, se ha comparado con Leo Messi y Cristiano Ronaldo: "Si hablamos de calidad, nunca he tenido nada que envidiar a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Por supuesto que perdí muchas oportunidades en mi carrera para llegar a sus niveles, y mi mente me ha llevado a cometer errores", dijo el italiano.

“Claro, ahora mismo no puedo decir que esté al nivel de Cristiano Ronaldo o Messi... Ronaldo ganó, ¿cuántos Balones de Oro? ¿Cinco? Nadie se puede comparar con él. Pero si hablamos de calidad, calidad para jugar al fútbol, no tengo nada que envidiarles, soy sincero”, se justificó ‘Súper Mario’.

Mario Balotelli quiere jugar el Mundial de Catar

Y uno de los grandes errores de su carrera lo cometió en la Premier. “Mi mayor error fue dejar el City. En el año que me marché, jugué muy buena temporada y media en el Milan, pero, después, tuve problemas. Si no me hubiera ido del City, habría ganado al menos un Balón de Oro. Con la mentalidad que tengo hoy, ciertamente lo hubiera hecho”, apuntó en The Athletic.