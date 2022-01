El Manchester United para las negociaciones con Pogba: asume que fichará gratis por el Real Madrid

Muchos jugadores son libres de negociar desde el pasado 1 de enero , lo que hace que las direcciones deportivas de los clubes de Europa echen humo. Entre los muchos, y buenos, jugadores que acaban contrato el próximo verano está Paul Pogba. El francés no va a continuar en el Manchester United y en el conjunto inglés no tienen más que asumido.

Aunque en el Real Madrid aún no se han pronunciado, no verían con malos ojos el fichaje de Paul Pogba. Aunque el futuro del centro del campo del equipo queda en manos de Camavinga, la contratación del inernacional galo daría, sin duda, un plus de competitividad a la plantilla. Además, sería otro reclamo más para conseguir que Mbappé fiche también el próximo verano.