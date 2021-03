El Manchester City piensa en Joao Félix si el Kun Agüero acaba fichando por el Barcelona

Joao Félix costó 127 millones de euros

Pese a que Joao Félix vino al Atlético como una gran apuesta de futuro, lo cierto es que su actuación en el equipo no está siendo como de esperaba, en parte por culpa de un Cholo Simeone al que no le termina de convencer el compromiso del joven luso con el equipo. Aunque, a priori, desde el Wanda Metropolitano no contemplan la venta de su futbolista, no se descarta sentarse a negociar si llega una grandísima oferta desde Manchester. Aunque como decimos, todo depende de la salida del Kun Agüero al FC Barcelona.