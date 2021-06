Madrid, Barça y Juventus podrían librarse de la sanción de la UEFA: la justicia suiza advierte que no puede tomar represalias contra la Superliga

Madrid, Barcelona y Juventus siguen en su convencimiento de seguir en el proyecto de la Superliga. Ninguno de los tres se ha salido y esto ha hecho que se pongan en el punto de mira de la UEFA. El organismo europeo viene avisando estas últimas semanas de que tendrán una sanción , pero según ha informado Mario Torrejón en 'Carrusel Deportivo', a lo mejor esto no se puede llevar a cabo ya que tanto la FIFA como la UEFA han recibido una notificación oficial del Ministerio de Justicia de Suiza en la que se les comenta que no podrán sancionar ni tomar represalias contra los equipos de la Superliga.

Las duras palabras de Ceferin contra Angelli

El presidente de la UEFA en sus últimas declaraciones no ha dudado en cargar duramente contra él. “Podemos clasificar a los protagonistas en tres categorías. Puse a Andrea Agnelli en el primer puesto. Es algo personal. A mis ojos, este hombre ya no existe. Pensé que éramos amigos, pero me mintió en la cara hasta el último minuto del último día, asegurándome que no tenía nada de los que preocuparme cuando el día anterior ya había firmado todos los documentos necesarios para el lanzamiento de la Superliga“, ha dicho a So Foot.