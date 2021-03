Klopp quiere a Luis Suárez como sustituto de Salah si el egipcio termina dejando el Liverpool

Luis Suárez llegó a coste cero al Atlético

A favor de su regreso, estaría que el Liverpool no tendría que pagar dinero por el traspaso del jugador, aunque esto no sería ningún problema llegada la ocasión, y que el ex del FC Barcelona conoce muy bien al conjunto red, donde ya estuvo varios años antes de recalar en el conjunto azulgrana. Pese al interés en el futbolista charrúa, el Liverpool sigue también muy de cerca a Mbappé, por el que estaría dispuesto a hacer un importante desembolso.