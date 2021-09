Lo primero que ha hecho Leonardo es algo que está mal visto, desvelar todas las conversaciones y con todo lujo de detalles que tuvo con el Real Madrid durante las negociaciones por Kylian Mbappé : "No estuvimos contentos con el comportamiento del Real Madrid. Iniciar unas negociaciones por uno de los mejores jugadores del mundo en la última semana del mercado de fichajes generó una situación que no nos gustó. Teníamos clara nuestra postura con la oferta. La última oferta de la que hablaron nunca llegó".

Según pudo saber Deportes Cuatro hace unos días, el Real Madrid tiene apalabrada con Mbappé su llegada para 2022, sin embargo, Leonardo vuelve a insistir en que no ve un PSG sin el delantero francés: "No veo a Mbappé yéndose al final de esta temporada. Nadie está pensando en el futuro del París Saint-Germain sin Kylian".

Leonardo tiene claro que su tridente de ensueño (Messi-Neymar-Mbappé), no será cosa de un solo año: "Messi, Neymar y Mbappé no son algo para mirar sólo un año. Creo que son muy complementarios, cada uno es el número uno en sus características. No veo celos entre ellos".