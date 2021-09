“No podemos aceptar la portada de un diario como L’Equipe”, declaró. “Es inaceptable, es absolutamente falso. Quería decírselo. Creo que es una falta de respeto y no nos ha gustado. No entiendo el momento de publicarlo. Realmente está muy lejos de la realidad. La duración del contrato es de dos años. No tiene opción obligatoria o no obligatoria. Es falso y no nos gustó”. concluyó el directivo del PSG.