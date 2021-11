Leo Messi se emociona al recibir el Balón de Oro de manos de Luis Suárez: "Es aún más especial"

Leo Messi no pudo evitar emocionarse

Luis Suárez sorprendió a su amigo Leo

La gala del Balón de Oro 2021, minuto a minuto

Leo Messi se ha proclamado ganador del Balón de Oro 2021. El crack argentino, que ya suma siete, ha recibido el galardón de manos de su amigo Luis Suárez. El ex del Barcelona no ha podido evitar emocionarse al tener a su amigo del alma junto a él en un momento tan importante. El delantero del Atlético no se despegó de su excompañero en ningún momento de la gala.

El discurso de Leo Messi

"Varias veces me tocó ganar este premio y tenía impresión de que me faltaba algo con Argentina. Este año pudo darse, el sueño que buscaba desde hace años, que se me escapaba y al fin llegó. Este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América y quiero compartirlo con ellos", dijo Leo Messi.

"No sabía si podría volver a estar aquí, me preguntaban por la fiesta de mi retirada y ahora estoy aquí e París, muy feliz, ilusionado por nuevos retos. No sé cuanto me queda pero espero que sea mucho, porque me divierto mucho", dijo.