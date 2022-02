Kylian Mbappé, sobre su futuro: "Jugar contra el Real Madrid cambia mucho las cosas"

El futuro de Kylian Mbappé sigue sin resolverse y no lo hará, al menos, hasta que termine la eliminatoria de la Champions entre el PSG y el Real Madrid. El delantero se pronunció sobre cuál será su próximo equipo tras la goleada del club francés al Lille en la Ligue 1. Mbappé esperará más tiempo y aseguró que no ha tomado aún una decisión .

El francés, que termina contrato con el París Saint Germain el próximo 30 de junio, expresó, tras la victoria por 1-5 contra el Lille, que "no" tiene "tomada" una decisión sobre su futuro y sobre el Real Madrid. Además, manifestó que, aunque ya sea "libre" para hacer lo que quiera, no va a ir "hablar" con un rival como el conjunto blanco, con el que su equipo se enfrentará en los octavos de final de la Liga de Campeones.

"No, mi decisión sobre el futuro no está tomada. Jugar contra el Real Madrid en Champions cambia muchas cosas. Aunque soy libre para hacer lo que quiera actualmente, no voy a ir a hablar con un rival o hacer ese tipo de cosas. Estoy concentrado en ganar contra el Real Madrid, intentar marcar la diferencia y después ya veremos lo que ocurre", dijo a 'Prime Video', según recoge el diario francés 'Le Parisien'.