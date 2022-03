Leonardo cree en la renovación de Kylian Mbappé: "Mientras no haya firma, lo intentaremos todo"

El PSG y el Real Madrid ‘luchan’ para tener al francés la próxima temporada

Leonardo no da por perdido a Kylian Mbappé: "Tenemos posibilidades”

El director deportivo del PSG, sobre Sergio Ramos: “Nuestros informes son claros”

Kylian Mbappé es el objeto de deseo de PSG y Real Madrid. Los días pasan y el final del contrato del delantero está cada vez más cerca. Leonardo, director deportivo del equipo parisino, confía en poder renovar al de Bondy y que sea la gran referencia del PSG en los próximos años. No le dará por perdido hasta que firme con el Real Madrid y el dinero no será un problema, aunque negó en una entrevista a L’Equipe que le hayan hecho una oferta de 50 millones por temporada.

"Tenemos posibilidades. Mientras no haya firma, lo intentaremos todo, haremos todo lo posible para mantenerlo. No creo que juzgue el resultado ante el Real Madrid en la Champions. Tenemos una próxima generación, tenemos jóvenes en formación, queremos hacer otras inversiones. Lo hecho por Qatar durante diez años ha llevado al PSG entre los grandes. Hoy, el club es una realidad. Es amado, admirado, respetado", dijo Leonardo en L’Equipe sobre la posibilidad de que Kylian Mbappe renueve por el PSG.

Y también negó que ya tuviera una oferta de dos temporadas y un sueldo de 50 kilos por cada una de ellas: “Kylian tiene un valor tan grande que creo que eso es secundario. En poner la cantidad se tardará dos minutos. No es cierto. No hemos enviado una oferta específica. Hay un elemento importante: creo que lo último que pondremos en este contrato será el dinero. Queremos ponerlo en las mejores condiciones para que sea el mejor jugador posible".

Es una cuestión de sentimientos. El jugador francés, cuando es titular, tiene como objetivo jugar en el extranjero

Pero también sabe que es difícil porque Kylian Mbappé quiere jugar en el Real Madrid y la historia dice que los grandes jugadores franceses han triunfado fuera de Francia. “Es una cuestión de sentimientos. El jugador francés, cuando es titular, tiene como objetivo jugar en el extranjero. No es casualidad que en la selección campeona del mundo en 1998 tengas una mayoría de jugadores que jugaban en el extranjero. Igual en 2018, Kylian fue el único del once tipo que jugó en Francia. Pogba y Griezmann nunca han jugado en la Ligue 1, Zidane ha hecho su carrera más en el extranjero que en Francia", afirmó Leonardo en L’Equipe.

“Pero en ese momento, no había un club del tamaño del PSG. No somos vendedores. La sensación que hubo el sábado en el estadio es magnífica. Algo se está creando, no sólo para él”, terminó sobre Mbappé para mantener la esperanza de los aficionados del PSG.

¿Es un error el fichaje de Sergio Ramos?

El director deportivo del PSG también se refirió a Sergio Ramos. Las críticas son muchas en Francia por su escaso rendimiento en lo que va de temporada. Las expectativas con su llegada fueron muy altas y no se han cumplido. Las lesiones han obligado al defensa español a estar alejado de los terrenos de juego más de lo esperado.

"Lo fichamos y estaba bien físicamente. Ha jugado cinco partidos. Desafortunadamente, lo que imaginamos no sucedió. Es difícil para él, para todos. Pero nuestros informes son claros. El día que digamos que ya no puede jugar, todo el mundo lo tendrá claro. Pero no es el caso”, dijo el brasileño.

"Esperaremos antes de sacar conclusiones, la temporada no ha terminado. Pero no tengo miedo de asumir la responsabilidad de los errores cuando los cometo. Nasser me da total confianza, me da verdadera autonomía y, por eso, se lo agradezco", señaló sobre la posibilidad de haberse equivocado con el fichaje de Sergio Ramos.