Kylian Mbappé, sobre Karim Benzema: "Es más fácil en el campo cuando eres amigo"

Kylian Mbappé explica que hasta ahora su recorrido ha seguido un camino lógico , con su ascensión primero al Mónaco y ahora al París Saint Germain (PSG), pero con vistas al futuro de su carrera, deja abierta la puerta a "lo imprevisto" y a "la sorpresa", porque pueden ocurrir cosas que cambien los planes. El sueño de jugar en el Real Madrid sigue presente, aunque hasta después de la eliminatoria de octavos de final de la Champions entre el PSG y el equipo blanco no firmaría su próximo contrato , y desde París aún no han dicho su última palabra.

Asegura que él es quien tiene la última palabra sobre su carrera, y aunque discute con sus padres sobre eso, "nunca se oponen a mis decisiones y no me han impuesto nunca nada, ni siquiera cuando era menor. Siempre me han explicado que era mejor así, porque en caso de error o de mala decisión, no se lo reprocharía".