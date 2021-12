Kylian Mbappé, sobre su futuro la próxima temporada: “Jugaré para un gran club”

Falta menos de un mes para que Kylian Mbappé pueda firmar un nuevo contrato con el club que quiera, 25 días para poder decir públicamente dónde jugará la próxima temporada. El Real Madrid le hizo una oferta formal el pasado verano , pero el PSG no aceptó negociar su salida. Ahora, en menos de cuatro semanas, Mbappé será libre para decidir y en una entrevista con Thierry Henry volvió a dejar claro hacia donde apunta su futuro.

En una charla informal con el exjugador de Arsenal y Barcelona, Kylian Mbappé no se mojó sobre su futuro claramente, pero sí dejó claro que desde la Eurocopa ya se veía fuera del PSG. El equipo francés no le quiso vender y todo hace indicar que el delantero ya ha elegido equipo a partir del próximo verano, y que lo podrá anunciar desde el 1 de enero porque ya será libre para firmar por el club que quiera. “¿Mi futuro? No es fácil. Pase lo que pase, jugaré en un gran club”, le dijo a Henry en Amazon Prime.