La Juventus no piensa comprar a Morata y el delantero tendrá que volver al Atlético con Simeone

Aún quedan varios meses para la apertura del mercado de fichajes pero Álvaro Morata ya está llamado a ser uno de los nombres propios de la ventana de traspaso veraniega. El delantero de la Juventus va a tener que regresar al Atlético y es que el conjunto italiano no tiene pensado gastar ni un solo euro para seguir contando con el ex del Real Madrid.

Álvaro Morata salió del Atlético de Madrid el pasado verano rumbo a la Juventus en calidad de cedido. El delantero español no se sentía valorado por el Cholo Simeone y llegó a un acuerdo con el conjunto rojiblanco para volver a Turín, donde ya pasó una primera etapa llena de éxitos. Sin embargo, en esta segunda aventura en Turín, los resultados no están siendo los esperados.

La Juventus vive la peor temporada de su historia reciente

Es verdad que la Juventus está mal en general pero el delantero español no es ninguna excepción. Su escaso rendimiento, unido al mal momento económico que atraviesa el conjunto italiano, han hecho que desde la dirección deportiva no contemplen otra cosa que no sea su vuelta al Atlético de Madrid el próximo verano.

Las cifras para poder quedarse con el ex del Real Madrid no son para nada baratas. Una cesión de un año más les supondría 10 millones de euros mientras que la compra total del jugador español supondría la friolera de 45 millones de euros , una cantidad ahora mismo inasumible para el cuadro turinés.

Morata: "El seleccionador me hace sentir importante"

"Me siento un jugador de la selección y el míster me hace sentir importante cuando vengo y me exige mucho. Sé lo que significa el puesto de delantero y sufro cuando las cosas en el club no van bien porque sé que puede repercutir para venir a la selección", indicó Morata en rueda de prensa.