El vestuario del Manchester United tiene miedo a Cristiano: temen cometer errores por su reacción posterior

Aunque a principio de temporada el vestuario del Manchester United vio como muy positiva la vuelta de Cristiano Ronaldo , algunos futbolistas del club empiezan a cuestionar si era realmente bueno que regresara a Old Trafford. No es ningún secreto que el portugués es una persona muy competitiva, lo que le lleva a veces a tener altercados con compañeros. Fue el caso de De Gea hace solo unas semanas.

Pues bien, según revela el diario The Sun, varios jugadores del Manchester United tienen miedo a cometer errores en el terreno de juego porque temen las reacciones airadas del ex del Real Madrid. "Algunos jugadores temen cometer un error y fallar a la hora de darle un pase por la reacción que pueda tener", afirma el rotativo británico.

Cristiano Ronaldo se transforma durante los partidos y no le da vergüenza alguna recriminar a cualquier compañero, sea joven o veterano. Solo hace falta ver el vídeo del e ncontronazo que tuvo con Cuadrado en su último año en la Juventus. Pero además de sus reacciones dentro del verde, el astro portugués ha aprovechado sus últimas intervenciones públicas para mandar 'dardos' a sus compañeros.

"Los futbolistas más veteranos pueden siempre ayudar a los jóvenes, pero si te doy un consejo, si eres más joven que yo, y no lo implementas durante tu vida diaria , será complicado. Puedo hablar todo el día con esa presión, pero si no le sale de dentro, es imposible", comentaba hace unos días en una entrevista para Sky Sports.

El jugador portugués del Manchester United Cristiano Ronaldo aseguró que no acepta que la "mentalidad" del club inglés sea "quedar por detrás de los tres primeros" en la Premier League, además de explicar que fichó por los 'red devils' porque "ama" al club y "no por dinero, ni nada de eso".

"He vuelto a Manchester porque amo este club. No lo he hecho por el dinero ni nada de eso. Amo este club y creo que tenemos potencial para ganar grandes cosas, pero debemos encontrar el mejor modo de conseguir esos resultados", indicó Ronaldo en declaraciones a DAZN.