El club italiano no le disgustaría dejarle salir siempre que deje un buen dinero con su venta. El rendimiento de Cristiano Ronaldo ha sido excepcional ha anotado 36 goles en 44 partidos, además de ser el máximo anotador de la Serie A, pero no le han acompañado el éxito colectivo. La Juventus de Turín solamente ha conquistado la Copa de Italia, en la liga no ha estado cerca del título quedando cuarto y en la Champions League fueron eliminados en octavos de final.