James Rodríguez estalla tras las críticas por su fatídico debut en Catar: “Esto no es como empieza”

James Rodríguez decidió comenzar una nueva etapa en Catar tras tocar fondo en el fútbol europeo. Fichó por el Al-Rayyan y por fin ha debutado con su nuevo club, aunque no ha sido un estreno para recordar. Su equipo acabó goleado y con apenas incidencia del colombiano sobre la portería rival.

El futbolista no terminó de la mejor forma su etapa en Inglaterra donde empezó teniendo protagonismo en el Everton y poco a poco se fue desinflando siendo no habitual en el plantel de Rafa Benítez.

Su mal comienzo en Catar ha estado en boca de todos y los medios se han hecho eco de ello, pero él no se ha quedado callado y ha respondido a las críticas con un contundente mensaje. "Contento porque después de algún tiempo vuelvo a jugar. Esto no es como empieza, es como termina", escribió en un tweet. Una carrera que cayó en picado y que de momento no ha remontado.