Iker Casillas explota contra los premios y el séptimo Balón de Oro a Leo Messi: "No es tan difícil puñeta"

Iker Casillas no ha puesto en duda que Leo Messi sea uno de los mejores jugadores de la historia, pero no ha entendido que el Balón de Oro 2021 lo haya ganado el delantero argentino. El exportero español no se ha querido quedar callado y ha mostrado su opinión en las redes sociales con un mensaje que ha creado mucha polémica... ¿Merece Messi el Balón de Oro?