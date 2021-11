Ibrahimovic le lanza una advertencia a Mbappé: "Está demasiado cómodo. Debe probar la sangre"

De estrella a estrella. Zlatan Ibrahimovic ha hablado sobre la situación de Mbappé y le ha hecho una serie de recomendaciones. Ha asegurado que no está dando su mejor nivel y que debe de cambiar para llegar a ser el mejor del mundo.

"Amo a Mbappé, pero todavía está demasiado cómodo , tiene que sentir el sabor de la sangre, tiene que rodearse de gente que le diga que no es el mejor jugador y que tiene todavía que hacerlo mejor", expresó Ibrahimovic en Téléfoot.

El jugador que también vistió la camiseta del PSG le ha hecho una recomendación para que sea el que más despuente. "Tienes que estar rodeado de quiene s te dirán que no eres lo suficientemente bueno y que puedes mejorar, no de quienes te digan que eres el mejor", dijo el jugador del Milan.

"Mbappé está dentro del top 10, hay jugadores que están desde hace tiempo entre los mejores jugadores y son jóvenes... Pero también está Haaland, y también Ibrahimovic, no hay necesidad de más", finalizó. Veremos si llega llega a ese nivel estando en el PSG o en el Madrid al que se le vincula desde hace mucho tiempo y al que podría llegar libre en el verano de 2022.

También habló de la nueva incorporación al conjunto parisino que todavía no acaba de despegar. "Es un buen desafío para Messi. Intentará algo nuevo después de un largo período en el Barcelona y se va a un club muy ambicioso que quiere ganar y que está creciendo. El PSG debe beneficiarse de él", subrayó.

Estas declaraciones sucedieron antes del encuentro del Milan ante la Roma donde el sueco fue protagonista y dejó tocado a al equipo de Mounrinho . Marcó un golazo de falta directa y con ello se ganó el descontento de la afición rival. Su celebración no gustó nada y comenzaron a pitarle.

De esto habló al término del encuentro. "¿Los pitos? Los necesito, me siento vivo . Cuanto más silban, más vivo estoy. Después de tantos años todavía me emociono, la adrenalina forma parte de todo".

Además, como es habitual en él bromeó sobre su gol y la velocidad que cogió el balón al lanzar la falta. "No es mucho, normalmente van a los 200 km por hora. Creo que con la edad tiro más lento. De falta no anoto muchos, pero me gusta sorprender. Siempre tienes que intentarlo, el fracaso es parte del éxito y luego sigues intentándolo", comentó Ibrahimovic.