Henderson, capitán del Liverpool, prepara una reunión con todos los capitanes de los clubes ingleses de la Superliga

Pep Guardiola se pronuncia sobre la Superliga

No está de acuerdo del todo con todos los términos de la competición. "No es un deporte si no existe relación entre el esfuerzo y la recompensa. No es deporte si el éxito está asegurado o si no importa perder. He dicho muchas veces que quiero tener éxito en la Premier League, no solo en un grande. No sé si se cambiará el comunicado y se permitirá que asciendan cuatro o cinco equipos más".