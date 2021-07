Sin embargo, cuando se hizo oficial la salida de Heinze, el Atlanta United no hizo referencia a estas situaciones, sino que se limitó a indicar que fue por " cuestiones relacionadas con el liderazgo del equipo ".

Además de que los aficionados no habían visto bien su decisión de no contar con la figura del equipo, el delantero venezolano Josef Martínez, que había expresado al equipo también su intención de no seguir en Atlanta.