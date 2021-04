En el Borussia Dortmund respiran tranquilos: creen que Haaland se quedará una temporada más

Aunque Mino Raiola y el padre del futbolista se han reunido con los clubes interesados en las últimas fechas, saben que el futuro de Haaland no corre tanta prisa. Un año más no será ningún problema para un jugador de 20 cuya proyección parece meteórica. Había una condición indispensable que dificultaba la permanencia de Haaland en el Borussia de Dortmund: no poder jugar la Champions la próxima temporada.