Haaland ya tiene precio: El Chelsea planea pagar 175 millones al Borussia Dortmund

Muchos grandes nombres siguen si saber como va a ir su futuro de cara a la temporada que viene. Aunque algunos jugadores ya han recalado en diferentes clubes como Sergio Ramos, Agüero o Sancho , muchos otros todavía no han aclarado en que club jugarán la temporada que viene, Messi no acaba de renovar , Mbappé quiere salir pero no a cualquier precio y ahora se rumorea que Haaland podría acabar en Inglaterra . Según Bild, el Chelsea de Abramovich podría desembolsar 175 millones por el noruego.

El director deportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, aseguró hace meses que el delantero noruego Erling Haaland "no puede, no quiere y no cambiará de club" porque no existe un equipo mejor que el alemán para sus intereses, además el mandatario del equipo alemán comento que no le molestaron en absoluto las palabras de su representante Mino Raiola, calificando la situación de "normal".