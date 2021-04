Los grandes clubes de Europa se retiran de la puja por Mbappé: "Solo sueña con jugar en el Real Madrid"

Mbappé no renovará con el PSG y sueña con jugar en el Real Madrid

Liverpool, Manchester City o Juventus se llegaron a plantear su fichaje

Desde que fichó por el PSG, Mbaappé ya quería jugar en el conjunto blanco

Con permiso de Erling Haaland, el futuro de Kilyan Mbappé está llamado a protagonizar el culebrón del verano en el mercado de fichajes. El delantero del PSG tiene claro que no renovará y su deseo es jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Estas intenciones han llegado ya hasta las direcciones deportivas de los principales clubes europeos.

No hace mucho, hará unos meses, el Real Madrid tenía competencia en la lucha por fichar a Mbappé. Juventus, Manchester City, Manchester United y Liverpool se plantearon la posibilidad de fichar al joven delantero francés. Una chance que se ha ido diluyendo con el pasos de los días y con las informaciones que llegan desde París.

En las direcciones deportivas de los grandes clubes de Europa circula la misma frase, "no hay nada que hacer, sueña con jugar en el Real Madrid". El conjunto blanco se ha quedado solo en la puja y es que el resto de entidades saben que no hay ninguna posibilidad de poder convencer a un Mbappé obcecado con vestir de blanco. Incluso, los compañeros de Goal publicaron esta semana que el internacional con Francia ya está buscando mansión de lujo en Madrid.

El Real Madrid está encantado con esta noticia y es que de haber habido más competidores por Mbappé, el PSG habría aprovechado la oportunidad para encarecer el precio del jugador. Los presidentes de los grandes clubes de Europa lo tienen claro, sino es antes, será después, pero Mbappé va a terminar jugando en el Real Madrid.

Florentino Pérez: "Yo no he dicho que no pueda fichar a Mbappé"

“No existirá sin la Superliga. Ni para el Madrid ni para nadie. Estamos en cerrar esta temporada de la mejor forma. Los fichajes son de la temporada que viene. En general es imposible, si el dinero no fluye... Si un club modesto no vende a un jugador lo va a pasar muy mal porque los derechos de televisión van a ir bajando”, explicó Florentino Pérez.