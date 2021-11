(2-0) Georgia se ‘come’ a la Suecia de Ibrahimovic: España depende de sí misma para ir al Mundial

Georgia, que no se jugaba nada al quedarse sin opciones de repesca, logró un triunfo vital para España. La derrota de los suecos da a los pupilos de Luis Enrique la opción de clasificarse para el Mundial con tres de los seis puntos restantes.

Es decir, España no estaría obligada a ganar a Suecia si no falla esta noche frente a Grecia. En el caso de hacerlo, seguiría dependiendo de sí misma, pero no tendría más opciones que vencer a los suecos el próximo martes para evitar la repesca.