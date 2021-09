Francia - Finlandia: la clasificación del Mundial de Catar, el martes 7 de septiembre, a las 20.45h en Be Mad y mitele.es

A Francia se le agota el margen del error. Los dos empates en las jornadas anteriores ante Bosnia y Ucrania cada vez le queda menos ventaja en la clasificación de la que son primero seguidos de Finlandia, a los que se enfrentarán en su próximo partido. El encuentro se podrá seguir en directo en Be Mad y mitele.es el martes 7 de septiembre a las 20.45h.

Los de Deschamps están dejando muchas dudas. Los ucranianos les pusieron en serios apuros y mostraron una versión que lejos está de ser su mejor cara. El entrenador quiso dar un cambio en el once, pero ni por esas y además se enfrentan a que Mbappé no podrá disputar el partido ya que causó baja tras el segundo. En principio Francia era la favorita del grupo D, pero de momento no está haciendo justicia al cartel. Ante Finlandia se vuelven a jugar mucho.